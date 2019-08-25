Американка пожаловалась на воду в ухе, а там оказался ядовитый паук

Женщина по имени Сюзи Торрес обратилась за медицинской помощью, так как думала, что у нее в ухе была вода. Осматривавший ее доктор был поражен тем, что увидел, и позвал других врачей, чтобы посоветоваться, пишет Lenta.ru.

Они сказали пациентке, что к ней в ухо заполз коричневый паук-отшельник. Затем они извлекли ядовитое животное.

Торрес призналась, что сильно испугалась того, что произошло. По ее словам, она не подозревала, что пауки могут попасть в ухо. «Прошлой ночью я закрыла себе уши ватными тампонами, потому что у меня не было берушей», — сказала она.