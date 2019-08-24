Охотники Ляэне-Вирумаа могут застрелить еще одного медведя

К началу этой недели в Эстонии охотниками были застрелены 37 медведей из 63, которых можно застрелись в этом сезоне. По данным департамента окружающей среды за последнюю неделю охотники Ляэне-Вирумаа застрелили трех медведей.

Прошлой сенью в Эстонии насчитывалось примерно 750 медведей. Одним из индикаторов благополучия популяции медведей является количество семейств с медвежатами, и в прошлом году было зарегистрировано более 80 таких семейств. При определения, какое количество медведей можно застрелить за охотничий сезон, учитывается, что медведь является охраняемым в Европе видом, а для Эстонии сделано исключение. Охота разрешена с целью предупреждения причиненного хищником ущерба.