Фото: в Эстонии поймали самого большого окуня

В девять часов утра на соревнования зарегистрировались 74 участника. Первым, почти в десять часов, свой улов взвесил Данек Хюнерсон, вес окуня которого составил 282 грамма.

Правила соревнования гласят, что все взвешенные окуни должны быть вновь выпущены в воду. Если после взвешивания рыба умрет, результат не будет засчитан.

Победителем стал Сийм Аннико, который в последний момент — за три минуты до завершения соревнования — вытащил из воды 866-граммового окуня. Аннико сказал, что уже до этого успел поймать три щуки и пять окуней. По его словам, чтобы на удочку попалась 800-граммовая рыба надо обладать хорошими способностями и снаряжением. Также Аннико добавил, что, безусловно, рыбаку нужна удача, без которой никакого улова не будет.

Титул лучшего молодого рыбака организаторам пришлось разыгрывать, поскольку среди рыбаков младше 16 лет никто улова не принес. Счастливчиком стал Расмус Эндерс.

Титул лучшей женщины-рыбака разыгрывали между двумя людьми, поскольку никто из них также не вытащил из озера нужную рыбу. Выбор пал на Кадри Саарепера, но кубок был передан маленькой девочке, которая весь день старательно участвовала в соревнованиях.