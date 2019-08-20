Владелец застреленной собаки объявил награду за информацию о стрелке

В воскресенье вечером в деревне Виласки, Валгамаа от пули погиб защищавший стадо овец пес. Теперь владелец пса – Юри Коппель – ищет информацию о стрелке и предлагает за нее награду, пишет Postimees.
«Пес предотвратил кражу овец, – считает владелец овцефермы Юри Коппель. – Пес пожертвовал своей жизнью ради овец».
По словам владельца, стрельба произошла в воскресенье вечером, в промежутке между семью вечера и полуночью. Именно в это время земля была без присмотра. Коппель заметил пропажу пса утром. «Обычно он приходил с утра к машине, чтобы поесть». Хозяин фермы начал искать пса, и нашел труп животного в поле среди стада овец. Одна сторона его тела была в крови.
Юри надеется поймать стрелка. За информацию, которая приведет к поимке преступника, Коппель обещал заплатить тысячу евро.