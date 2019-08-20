Владелец застреленной собаки объявил награду за информацию о стрелке

По словам владельца, стрельба произошла в воскресенье вечером, в промежутке между семью вечера и полуночью. Именно в это время земля была без присмотра. Коппель заметил пропажу пса утром. «Обычно он приходил с утра к машине, чтобы поесть». Хозяин фермы начал искать пса, и нашел труп животного в поле среди стада овец. Одна сторона его тела была в крови.