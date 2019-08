Печальные новости: умер служебный щенок Гюнтер

🥀😢 Eile saime ootamatult väga kurva uudise. Kutsikat Gyntherit, kelle tegemistest alles kirjutasime, tabas eile tõsine terviserike. Koerajuht viis Gyntherit arsti juurde, kuid tema elu päästa kahjuks ei õnnestunud. Surma täpseid põhjuseid selgitab välja lahang. Avaldame koerajuhile siirast kaastunnet valuse kaotuse puhul. 🥀🥀

