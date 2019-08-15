Державшего в страхе жителей Валга медведя ждет депортация в Россию

Теперь мишка ждет в Таллиннском зоопарке депортации в Россию. Ему повезло, поскольку местного косолапого ожидала бы пуля охотника, но Прошу поймали только потому, что Россия была готова принять назад своего беглеца, передал BNS.

По сравнению с медведями, выросшими в эстонских лесах, Проша бросается в глаза своей находчивостью и умом, а также смелостью подходить так близко к людям. По первоначальным планам Проша переедет в лес Республики Коми, где до ближайшего населенного пункта сотни километров.