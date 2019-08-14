Медведица Поля пока останется жить в лесах Эстонии и Латвии, а ее брата Прошу выпустят в Коми

«Несколько дней назад он залез на хутор и перевернул банку с краской, забирался в охотничьи домики, переворачивал там вещи», - рассказал глава бюро Департамента окружающей среды Аймар Ракко, добавив, что умения Проши восхищают, создается впечатление, что речь идет о бывшем цирковом животном.

Прошу и его сестру Полю спасли в Псковской области после того, как они осиротели в ходе лесозаготовочных работ, реабилитация медведей предусматривала минимальный контакт с людьми, и в 2017 году их выпустили на волю. До этого года никто медведей не видел, но, видимо, с места обитания их спугнул какой-то большой медведь, и косолапые, перебравшись в Эстонию, вышли к людям.