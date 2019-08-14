Видео: смотрите, как Проша устроился в Таллиннском зоопарке

Полторы недели слежки оказались довольно утомительными, но полными приключений, и медведя, наконец, нашли на ферме в деревне Кулли.

«Усыпленное животное после поимки очнулось, состояние его здоровья проверил ветеринар, который подтвердил, что все в порядке, и теперь медведь находится в Таллиннском зоопарке», - сказал глава бюро охоты и гидробиоса Департамента окружающей среды Аймар Ракко. Следующим этапом работы с этим медведем будет его переправка в Россию.

О местонахождении второго медведя ничего не слышно в течение пары недель.

Департамент окружающей среды хотел бы поблагодарить местных жителей за их понимание, а также местных охотников и ветеринара Мадиса Лейвитса за эффективную работу.