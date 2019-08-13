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Видео: на эстонской ферме кур убивают чудовищным и мучительным способом
Кура спокойно прогуливается по коридору между клетками. Она выбралась из малюсенькой клетки, в которой высиживает яйца и проводит всю жизнь. Вдруг раздается выстрел, куру пронизывает боль, поскольку в нее попала пуля из пневматического оружия. Так описывает ситуацию на одной куриной ферме Союз защиты животных Эстонии, передает Postimees.
«Несколько недель назад нам прислали страшные фотографии и видео, - рассказывает Союз защиты животных Эстонии. – На видео отчетливо заснято, как на принадлежащей DAVA Foods Estonia AS ферме Кулли убийство птиц происходит чудовищным и особо мучительным способом. Мы быстро написали жалобу в Ветеринарно-пищевой департамент для проверки этого и в тот же день инспекторы посетили ферму Кулли и обнаружили нарушение. После посещения инспекторов получили сообщение, что работавшая на ферме и сделавшая снимки и видео молодая женщина была уволена со дня в связи с потерей доверия. Она нарушила установленное в инструкции правило о конфидициальности».
Защитники животных отмечают, что кажется более чем абсурдным, что в наши дни одно крупное предприятие позволяет себе требовать конфидициальности в случае грубово нарушения закона и поэтому увольняет человека. «Мы также были поражены угрожающим тоном руководителя в письмах и тактикой запугивания сотрудника. Спор с работодателем позже продолжился и, видимо, будет продолжаться и далее. Нам удалось поговорить с молодой женщиной, чтобы услышать ее историю», - продолжает союз.
Пневматика и мусорные пакеты - рабочие инструменты
По их словам, она искала работу и узнала, что на ферме Кулли предлагают хорошую плату в час, поэтому согласилась пойти туда работать. «В первый день у нее была беседа с руководителем работ на ферме Андресом Унтом. Новая сотрудница сразу заметила в его кабинете пневматическое ружье. Много времени не прошло, как начальник спросил у нее, сталкивалась ли она ранее с оружием и умеет ли стрелять. Нерешительно она ответила, что единственный ее опыт был в какой-то военной игре. Этого руководителю хватило и после подписания бумаг он показал, что ей нужно делать. Вместе они отправились в один курятник, где большинство клеток были пусты из-за распространяющегося по ферме вируса. В одно здание помещается около 55 000 кур и если возникает вспышка сальмонеллеза, надо убить всех птиц в курятнике. В ходе зачистки курятника некоторое количество кур попадают на свободу и для их убийства используется чудовищный и мучительный метод. До выхода на работу об убийстве птиц из оружия речи, конечно, не шло».
По ее словам, Унт в курятнике продемонстрировал, как нужно стрелять. Приказал целиться в голову, но сам так точен не всегда был и некоторые куры были вынуждены страдать с пулей в теле. В качестве причины, почему так убивают птиц, он назвал то, что иначе их не поймать.
Новой работнице данное задание показалось странным, но она только вернулась из Австралии, где работала на звероферме и сталкивалась со смертью животных. Ей не пришло в голову, что работодатель может требовать от нее что-то противоречащее закону. Но в то же время это все показалось ей неправильным, поэтому она сняла видео, чтобы показать знакомым и спросить совета.
После показательного убийства куры, молодая женщина в течение нескольких часов выполняла распоряжение начальника. За это время она убила пять-шесть кур. Больше она не смогла. Трупы она должна была собрать в черные мусорные мешки и выбросить в контейнер, но она не смогла это сделать и сказала об этом начальнику.
«Трупы птиц собирали в обычные мешки и выбрасывали, что не разрешено по правилам утилизации животных. Всех мертвых животных и птиц необходимо отвозить в Вяйке-Маарья, где ими занимаются в соответствии с требованиями», - рассказывает Соющ защиты животных.
Если речь идет о вирусе, как было обнаружено весной в этом курятнике, то в Эстонии невозможно этих птиц умертвить или утилизировать, поскольку отсутствуют требуемые условия. Для этого их отвозят обычно в Польшу или другие страны, где есть все условия.
«На данный момент к нарушениями того, что трупы птиц выбрасывали в контейнер, из которого они просто попадала на свалку, добавляется также подозрение, что речь идет о зараженных вирусом сальмонеллеза курах», - перечисляет союз.
Пуля в голову – это не предел
По словам бывшей сотрудницы, для убийства кур были и другие мучительные способы. Например, бывшая работница рассказывает, что куру брали за голову и крутили в воздухе, пока птица не умрет. К сожалению, она не смогла заснять другие жестокие способы убийства. В то же время на ферме есть камеры, при просмотре которых можно установить, как точно в этом курятнике убивали птиц. Конечно, эти записи вызывают интерес у различных государственных надзорных инстанций.
Ветеринарно-пищевой департамент со всей серьезностью относится к этим случаям. По словам главы отдела по благополучию и здоровью животных Харлеса Каупа, убийство птиц таким мучительным способом во всех отношениях противоречит закону и ни один аспект не является правомерным.
Союз защиты животных Эстонии не поддерживает содержание кур в клетках и просит не поддерживать такое отношение и действия, и не покупать яйца от кур, содержащихся в клетках.
«Осудим вместе мучительное убийство птиц на ферме, принадлежащей DAVA Foods Estonia AS», - призывают защитники животных.
Postimees в связи с этим отправил запрос DAVA Foods Estonia. Новость будет дополнена.