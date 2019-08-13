Видео: на эстонской ферме кур убивают чудовищным и мучительным способом

«Несколько недель назад нам прислали страшные фотографии и видео, - рассказывает Союз защиты животных Эстонии. – На видео отчетливо заснято, как на принадлежащей DAVA Foods Estonia AS ферме Кулли убийство птиц происходит чудовищным и особо мучительным способом. Мы быстро написали жалобу в Ветеринарно-пищевой департамент для проверки этого и в тот же день инспекторы посетили ферму Кулли и обнаружили нарушение. После посещения инспекторов получили сообщение, что работавшая на ферме и сделавшая снимки и видео молодая женщина была уволена со дня в связи с потерей доверия. Она нарушила установленное в инструкции правило о конфидициальности».

Защитники животных отмечают, что кажется более чем абсурдным, что в наши дни одно крупное предприятие позволяет себе требовать конфидициальности в случае грубово нарушения закона и поэтому увольняет человека. «Мы также были поражены угрожающим тоном руководителя в письмах и тактикой запугивания сотрудника. Спор с работодателем позже продолжился и, видимо, будет продолжаться и далее. Нам удалось поговорить с молодой женщиной, чтобы услышать ее историю», - продолжает союз.

Пневматика и мусорные пакеты - рабочие инструменты

По их словам, она искала работу и узнала, что на ферме Кулли предлагают хорошую плату в час, поэтому согласилась пойти туда работать. «В первый день у нее была беседа с руководителем работ на ферме Андресом Унтом. Новая сотрудница сразу заметила в его кабинете пневматическое ружье. Много времени не прошло, как начальник спросил у нее, сталкивалась ли она ранее с оружием и умеет ли стрелять. Нерешительно она ответила, что единственный ее опыт был в какой-то военной игре. Этого руководителю хватило и после подписания бумаг он показал, что ей нужно делать. Вместе они отправились в один курятник, где большинство клеток были пусты из-за распространяющегося по ферме вируса. В одно здание помещается около 55 000 кур и если возникает вспышка сальмонеллеза, надо убить всех птиц в курятнике. В ходе зачистки курятника некоторое количество кур попадают на свободу и для их убийства используется чудовищный и мучительный метод. До выхода на работу об убийстве птиц из оружия речи, конечно, не шло».

По ее словам, Унт в курятнике продемонстрировал, как нужно стрелять. Приказал целиться в голову, но сам так точен не всегда был и некоторые куры были вынуждены страдать с пулей в теле. В качестве причины, почему так убивают птиц, он назвал то, что иначе их не поймать.