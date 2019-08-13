Трогательные кадры: необычный шестилапый щенок обрел любящую семью

Из-за лишних лап щенку тяжело передвигаться, отсюда и кличка - Ру не ходит, а скорее прыгает, как кенгуру, пишет SWNS.

33-летняя Лорен Сэлмон, которая родом из Кента, недавно купила Ру у собаководов из Эссекса, когда ее 15-летний сын Люк заметил особенного щенка в Сети.

Хозяйка проконсультировалась с доктором Ноэлем Фицпатриком, которого называют топовым ветеринаром. Семья надеется, что специалист поможет Ру научиться лучше ходить. «Когда он прыгает, то выглядит как кенгуру, отсюда и кличка, - объясняет Лорен Сэлмон. - Когда он ходит, то спотыкается о свои локти. Это и грустно и в то же время мило, поскольку он полон энергии».

Семья не устает нахваливать щенка и утверждает, что лишние лапы не причиняют ему страданий. «Собак, похожих на Ру, не много, - говорит Лорен. - Думаю, заводчики убивают их, потому что такие собаки ничего стоят, но для нас Ру бесценен».

Когда Люк с матерью приехали за щенком, это была любовь с первого взгляда. Ребенок и Ру теперь даже спят вместе. Люк страдает псориазом и вынужден терпеть издевательства в школе.