Велосипедист отбился от медведя гризли с помощью карманного ножа

Сначала пострадавший пытался отбиться от огромного дикого зверя трекинговыми палками, однако животное всё же набросилось на него. Оно вцепилось Даулеру в живот, несмотря на то, что тот пытался заслониться от него велосипедом как щитом. Вскоре хищник начал кусать мужчину за бёдра.

Это было так больно и странно. Я чувствовал, как горячая кровь течёт по ногам и как зубы гризли скребут по моим костям, — поделился велосипедист.

Его спасло то, что он смог нащупать в кармане складной нож, который он тут же вонзил в шею медведя. Зверь сразу же отпустил Даулера и убежал. После мужчина перевязал самые серьёзные раны футболкой и направился к ближайшему палаточному лагерю, который находился в семи километрах. Там ему оказали первую помощь и вызвали вертолёт, передаёт News.ru со ссылкой на Life.