Велосипедист отбился от медведя гризли с помощью карманного ножа

Обычная велосипедная прогулка могла закончиться для Колина Даулера из Канады смертью из-за нападения 160-килограммового медведя гризли, однако мужчине удалось спастись благодаря карманному ножу, сообщает News.ru.
Сначала пострадавший пытался отбиться от огромного дикого зверя трекинговыми палками, однако животное всё же набросилось на него. Оно вцепилось Даулеру в живот, несмотря на то, что тот пытался заслониться от него велосипедом как щитом. Вскоре хищник начал кусать мужчину за бёдра.
Это было так больно и странно. Я чувствовал, как горячая кровь течёт по ногам и как зубы гризли скребут по моим костям, — поделился велосипедист.
Его спасло то, что он смог нащупать в кармане складной нож, который он тут же вонзил в шею медведя. Зверь сразу же отпустил Даулера и убежал. После мужчина перевязал самые серьёзные раны футболкой и направился к ближайшему палаточному лагерю, который находился в семи километрах. Там ему оказали первую помощь и вызвали вертолёт, передаёт News.ru со ссылкой на Life.