Таллиннский зоопарк отмечает Всемирный день слонов

Как передала пресс-служба зоопарка, с 13.15 до 14 часов для всех желающих будет открыт доступ в слоновник, где в это время будут купать и кормить африканских слоних Драй и Фиен.

В 14 часов на площадке под открытым небом будут кормить слона Карла. О наиболее интересных фактах из жизни слонов и о Всемирном дне слонов гостям расскажут сотрудники зоопарка.

Участие в мероприятиях дня доступно с обычным билетом посетителя зоопарка.

Всемирный день слонов (World Elephant Day) отмечается 12 августа начиная с 2012 года. С инициативой празднования дня выступили в 2011 году канадские режиссеры Патрисия Симс и Майкл Кларк из кинокомпании CanazWest Pictures и таиландский Фонд реинтродукции слонов (Elephant Reintroduction Foundation, Бангкок).

Цель его проведения - распространение информации о необходимости защиты и сохранения популяции африканских и индийских (или азиатских) слонов.

К первому празднованию Всемирного дня слонов в 2012 году вышел снятый Симс и Кларком фильм "Возвращение в лес", в котором рассказано о переселении находившихся в неволе азиатских слонов в естественную среду обитания в Таиланде.

Слоны относятся к семейству слоновых (Elephantidae), отряду хоботных (Proboscidea). Это единственные дожившие до нашего времени представители древней группы хоботных, ранее населявшей большую часть суши (исключение - Австралия).

Сегодня они являются самыми крупными наземными млекопитающими планеты. В настоящее время животные обитают в тропических лесах и саваннах Юго-Восточной Азии и Африки (к югу от пустыни Сахара).

На сегодняшний день существуют три вида: Индийский слон (Elephas maximus), африканский Саванный слон (Loxodonta africana) и Лесной слон (Loxodonta cyclotis).

Индийские слоны встречаются в 13 государствах: Бангладеш, Бутан, Вьетнам, Индия, Индонезия (Калимантан, Суматра), Камбоджа, Китай, Лаос, Малайзия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка. Африканские слоны, которые крупнее индийских, встречаются в 37 государствах.