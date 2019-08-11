В бельгийском зоопарке большая панда родила близняшек. Мальчика и девочку

Чтобы мать могла отдохнуть, работники зоопарка решили оставлять с Хао Хао по одному детенышу, в то время как другой будет находиться в инкубаторе на искусственном вскармливании.

До рождения близнецов Хао Хао уже один раз становилась матерью в "Пайри Дайза". Панду взяли в аренду у Китая на 15 лет. Все детеныши панд, родившиеся в период аренды, также являются собственностью КНР.

У больших панд необычный репродуктивный цикл: взрослые самки способны к зачатию лишь раз в году, причем продолжается эта фаза меньше двух дней, из-за чего панды плохо размножаются в неволе. Люди вмешиваются в процесс, полагая, что возбудить половое желание у зверей можно, например, демонстрируя им так называемое "панда-порно" или даже давая виагру. Но эти эксперименты не увенчались особым успехом.

Хао Хао искусственно осеменили в апреле.

По информации Всемирного фонда дикой природы, в мире в природе осталось менее 2 тысяч панд.