Вс, 11.08.2019
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  • В бельгийском зоопарке большая панда родила близняшек. Мальчика и девочку

В бельгийском зоопарке большая панда родила близняшек. Мальчика и девочку

Новорожденные панды в бельгийском зоопарке.

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA

В бельгийском зоопарке "Пайри Дайза" большая панда родила сразу двух детенышей.

Зоопарк сообщил, что на свет появились маленькие панды - самец и самка. Случаи рождения этих животных в неволе крайне редки.

Следующие несколько дней будут чрезвычайно важны для их выживания, отметили в "Пайри Дайза". Детеныши и их мать Хао Хао будут находиться под присмотром сотрудников зоопарка, которые должны следить за надлежащим уходом за малышами.

Основатель и президент зоопарка заявил: "Рождение двух детенышей - это прекрасная новость для этого удивительного вида, по-прежнему находящегося под угрозой. Мы очень горды".

Детеныши родились в четверг. Самец весит 160 г, а самка, родившаяся два часа спустя, весит 150 г.

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