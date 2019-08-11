В бельгийском зоопарке большая панда родила близняшек. Мальчика и девочку

В бельгийском зоопарке "Пайри Дайза" большая панда родила сразу двух детенышей.
Зоопарк сообщил, что на свет появились маленькие панды - самец и самка. Случаи рождения этих животных в неволе крайне редки.
Следующие несколько дней будут чрезвычайно важны для их выживания, отметили в "Пайри Дайза". Детеныши и их мать Хао Хао будут находиться под присмотром сотрудников зоопарка, которые должны следить за надлежащим уходом за малышами.
Основатель и президент зоопарка заявил: "Рождение двух детенышей - это прекрасная новость для этого удивительного вида, по-прежнему находящегося под угрозой. Мы очень горды".
Детеныши родились в четверг. Самец весит 160 г, а самка, родившаяся два часа спустя, весит 150 г.