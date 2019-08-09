Видео: на Аландских островах сбежал белый кенгуру Вилли Вонка

Испуганный грозой белый кенгуру Вилли Вонка сбежал от владельца и скакал по дорогам на Аландских островах. Кенгуру перепрыгнул через ограду и пробежал около 20 километров. Днем кенгуру удалось оцепить, но он снова сбежал. Его в конце концов поймали после укола с усыпляющим веществом, передает Yle.