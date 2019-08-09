Пт, 9.08.2019
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  • Видео: на Аландских островах сбежал белый кенгуру Вилли Вонка

Видео: на Аландских островах сбежал белый кенгуру Вилли Вонка

Белый кенгуру. Иллюстративное фото.

ФОТО: Zdeněk Malý / PantherMedia / Zdeněk Malý

Испуганный грозой белый кенгуру Вилли Вонка сбежал от владельца и скакал по дорогам на Аландских островах. Кенгуру перепрыгнул через ограду и пробежал около 20 километров. Днем кенгуру удалось оцепить, но он снова сбежал. Его в конце концов поймали после укола с усыпляющим веществом, передает Yle.

Полиция на Аландских островах получила необычное задание. Поступил звонок о том, что белый кенгуру прыгает по дороге Hammarlandsvägen.

Владелец питомца, Тереза Сёдерберг говорит, что кенгуру зовут Вилли Вонка, это белый валлаби. Кенгуру прожил у Сёдерберг около двух недель.

"Он перепрыгнул через ограду и пробежал около 20 километров. Он, скорее всего, испугался ночной грозы", - рассказывает Сёдерберг.

Днем кенгуру удалось оцепить, но он снова сбежал. Его в конце концов поймали после укола с усыпляющим веществом.

Муниципалитет Хаммарланд находится в 20 км к северо-западу от столицы Аландских островов Мариехамн.

Видео смотрите здесь.

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