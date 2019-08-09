Видео: жительница Эстонии стала приемной матерью брошенным птенцам

Эстонское общество защиты животных опубликовало на своей странице в Facebook очаровательное видео будней приемной матери Лауры, передает Lemmik.
Сейчас у Лауры Куузель в общей сложности восемь птиц - пять взрослых особой, один птенец стрижа и две городских ласточки.
Кормить их не так уж просто, как может показаться. «В действительности все восемь птиц нуждаются в еде каждый час», - отмечает объединение.
«Лаура справляется с этим просто замечательно», - написало Эстонское общество защиты животных и добавило, что в этом году у Лауры было 36 птиц.
«Супер, Лаура! Спасибо тебе, что стала приемной матерью нашим малышам, которые по какой-то причине не могут быть со своими настоящими родителями», - поблагодарило объединение.