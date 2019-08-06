Видео: псковского медвежонка поймали за бесчинством в Валгамаа

В ночь на вторник, около двух ночи, медведь был замечен в деревне Соору, где он перевернул пластиковый мусорный контейнер. Хозяин хутора Арне Ныммик отмечает, что не останавливает медведей даже замок.

По словам Ныммика, люди, живущие в Соору, Хуммули, Ыру и Циргулинна не просто настороже, а в страхе.

В последние дни в этих районах были разбиты пчелиные улии, повреждены детская площадка и тропа для диск-гольфа. Люди уверены, что это дело лап российских медведей.

Ныммик уверен, что даже поход за ягодами и грибами может быть опасным.

Проблему решают

Департамент окружающей среды призывает людей проявить внимание и сообщать о замеченных молодых медведях, перешедших из России в Эстонию и бродящих по Валгамаа, поскольку зверей нужно поймать.

Департаменту известно, что в России начата подготовка документации на возвращение медведей.