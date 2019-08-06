Видео: псковского медвежонка поймали за бесчинством в Валгамаа
Жители Валгамаа в страхе: пришедшие из Пскова медвежата Поля и Проша теперь приходят к домам людей. В подтверждение было опубликовано очередное видео, как медвежонок переворачивает мусорный контейнер.
В ночь на вторник, около двух ночи, медведь был замечен в деревне Соору, где он перевернул пластиковый мусорный контейнер. Хозяин хутора Арне Ныммик отмечает, что не останавливает медведей даже замок.
По словам Ныммика, люди, живущие в Соору, Хуммули, Ыру и Циргулинна не просто настороже, а в страхе.
В последние дни в этих районах были разбиты пчелиные улии, повреждены детская площадка и тропа для диск-гольфа. Люди уверены, что это дело лап российских медведей.
Ныммик уверен, что даже поход за ягодами и грибами может быть опасным.
Проблему решают
Департамент окружающей среды призывает людей проявить внимание и сообщать о замеченных молодых медведях, перешедших из России в Эстонию и бродящих по Валгамаа, поскольку зверей нужно поймать.
Департаменту известно, что в России начата подготовка документации на возвращение медведей.
Временное убежище молодым медведям Поле и Проша согласен предоставить Таллиннский зоопарк. Медведи воспитывались на российской биологической станции «Чистый лес», занимающейся реабилитацией оставшихся без родителей медвежат и их возвращением в природу.