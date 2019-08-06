Белки-летяги борются за ареал обитания

Хотя еще в прошлом году было известно только о 46 мест, где обитают белки-летяги, в этом году стало известно о 71 таком месте в Эстонии, сообщил BNS Департамент окружающей среды. К сожалению, утверждение о том, что сокращение количества белок-летяг останавливается, нельзя распространить на всю Эстонию.

Проектный эксперт Департамента окружающей среды Уудо Тимм сказал, что если раньше белок-летяг можно было встретить в разных частях Эстонии, то теперь они сохранились только в Вирумаа и, после административной реформы, также в Йыгевамаа. Таким образом, несмотря на то, что спустя 10 лет количество мест обитания белок-летяг снова достигает минимального показателя, установленного стратегией окружающей среды, это не означает, что ситуация с популяцией белок-летяг у нас сейчас хорошая.

«Ареал обитания белок-летяг и на Северо-Востоке Эстонии разбит на шесть-семь изолированных зон обитания, находящиеся в них зверьки не могут общаться даже по причине больших расстояний. В меньших частях зон обитания происходят родственные скрещивания, что в долгосрочной перспективе может привести к вымиранию этой группы», – пояснил Тимм.

Также нужно изучить, какое влияние в долгосрочной перспективе окажут масштабные вырубки ближайшего прошлого и неравномерная структура леса, сформировавшаяся в результате этого.

Увеличению числа мест обитания в северо-восточной Эстонии способствовали несколько факторов. По словам эксперта, например, за последние 10 лет была проделана работа по защите известных районов обитания белок-летяг, в результате чего была предотвращена вырубка мест обитания, и теперь у белок-летяг есть хотя бы место, куда можно вернуться. В то же время начали восстанавливаться пути сообщения к бывшим в изоляции и стоявшим пустыми местам обитания, то есть - появился молодой лес, который белки-летяги могут использовать для передвижения и повторного заселения этих районов.

Также в прошлом году при поддержке программы ЕС LIFE был запущен совместный эстонско-финский проект «Сотрудничество в целях улучшения охраны белок-летяг в Европе», который в 2018-2025 годы сосредоточится на сохранении имеющихся мест обитания белок-летяг и восстановлении сети сообщения между местами обитания. Первый этап проекта включал инвентаризацию известных и потенциальных мест обитания белок-летяг. В этом году в рамках проекта уже можно было провести инвентаризацию большего количества подходящих лесов, чем когда-либо ранее.

«В результате совместного и скоординированного наблюдения силами государственного мониторинга, проекта LIFE, Департамента окружающей среды, Агентства по охране окружающей среды, RMK и Фонда природы Эстонии было проверено 1260 участков, что вполовину больше по сравнению с прошлым годом», – сказал Тимм и привел в качестве положительного фактора формирование RMK новых коридоров движения и так называемых ступенек (запланированные места остановки в коридорах через каждые 1,5-2 км, где летяги могут спрятаться, отдохнуть и поесть), что говорит о результативности этих принятых мер.

Согласно критериям Красного списка Международного союза охраны природы (МСОП), популяция белок-летяг в Эстонии относится к числу видов, находящихся под критической угрозой.