Эстония ежегодно экспортирует за пределы ЕС тысячи животных, где их жестоко убивают

Эстонские защитники животных совместно с международной организацией Animals International недавно опубликовали кадры, на которых видно как литовский и украинский скот мучительно забивают без анестезии на скотобойнях на Среднем Востоке и в Северной Африке.

Видео можно посмотреть здесь.

Так как и Эстония ежегодно посылает тысячи животных в подобные места, защитники животных требуют, чтобы правительство Эстонии прекратило такой экспорт.

"Мы так благодарны всем, кто поддержал нашу кампанию, приятно видеть, что так многих людей волнуют страдания животных на фермах, – комментирует руководитель кампании организации "Невидимые животные" Трийн Лутсоя. – Мы сделаем все возможное, чтобы животные больше не проходили через это".

Поддержал петицию и Ветеринарно-пищевой департамент Эстонии. «К сожалению, в таких дальних странах, за пределами ЕС, где действуют низкие стандарты, мы зачастую не можем гарантировать животным необходимые условия», – отмечает заведующий отделом здравоохранения животных департамента Харлес Кауп.

Организация "Невидимые животные" намерена передать собранные подписи в Министерство по делам сельской жизни, требуя остановить экспорт животных в страны вне ЕС, где отсутствуют необходимые законы по защите животных.