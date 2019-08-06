Вт, 6.08.2019
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  • Эстония ежегодно экспортирует за пределы ЕС тысячи животных, где их жестоко убивают

Эстония ежегодно экспортирует за пределы ЕС тысячи животных, где их жестоко убивают
Чтобы остановить жестокое обращение с животными, собрано 14 000 подписей

Фото иллюстративное.

ФОТО: Peeter Kümmel / Sakala

Эстонская организация "Невидимые животные" начала в июне сбор подписей с целью остановить экспорт живых животных на убой за пределы стран Европейского союза, где действуют низкие стандарты содержания скота. На данный момент петицию подписали 14 тысяч человек.

Эстонские защитники животных совместно с международной организацией Animals International недавно опубликовали кадры, на которых видно как литовский и украинский скот мучительно забивают без анестезии на скотобойнях на Среднем Востоке и в Северной Африке.

Видео можно посмотреть здесь.

Так как и Эстония ежегодно посылает тысячи животных в подобные места, защитники животных требуют, чтобы правительство Эстонии прекратило такой экспорт. 

"Мы так благодарны всем, кто поддержал нашу кампанию, приятно видеть, что так многих людей волнуют страдания животных на фермах, – комментирует руководитель кампании организации "Невидимые животные" Трийн Лутсоя. – Мы сделаем все возможное, чтобы животные больше не проходили через это". 

Поддержал петицию и Ветеринарно-пищевой департамент Эстонии. «К сожалению, в таких дальних странах, за пределами ЕС, где действуют низкие стандарты, мы зачастую не можем гарантировать животным необходимые условия», – отмечает заведующий отделом здравоохранения животных департамента Харлес Кауп.

Организация "Невидимые животные" намерена передать собранные подписи в Министерство по делам сельской жизни, требуя остановить экспорт животных в страны вне ЕС, где отсутствуют необходимые законы по защите животных.

Петицию можно подписать здесь.

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