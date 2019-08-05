В США впервые поймана 112-летняя рыба-рекордсмен

Исследователи вылавливали большеротых буйволов в американском штате Миннесота в 2011-2018 годах. Рыб фотографировали, измеряли, снабжали датчиками слежения и отпускали в естественную среду обитания, а 386 особей отправили на изучение в лабораторию.

Ученые определяли возраст пойманных рыб по состоянию отолитов в их ушах.

Многолетние наблюдения за рыбами помогли найти самку-долгожительницу. Ранее эксперты полагали, что средний возраст большеротого буйвола — 26 лет. Однако проведенные анализы показали, что большинству отловленных особей было от 80 до 90 лет.

Большеротый буффало — вид рыб семейства чукучановых, обитающий в Северной Америке. Рыба плавает в пресноводных реках, озерах и водохранилищах. Питается ракообразными и личинками длинноусых насекомых.