Фото: застрявшую в трансформаторной будке в Ласнамяэ кошку удалось спасти

Вечером 2 августа дети обнаружили застрявшую в трансформаторной будке по адресу Кивила, 36А кошку, пишет Postimees.
Дети прогуливались по Ласнамяэ, когда услышали жалобное мяуканье, доносящееся из трансформаторной будки.
решили позвонить квартирному товариществу, но найденный через Google номер телефона уже не существует, а Таллиннский приют для животных на Пальяссааре не отреагировал на их звонок.
Сообщение о случае появилось в Facebook-группе "Ищу совета". Живущие рядом люди, прочитав пост, вышли на улицу, чтобы помочь животному.
Спасательный департамент получил сообщение в 23.30 и прибыл на место происшествия. Спасатели открыли дверь трансформаторной будки и выпустили кошку на волю. Та бросилась бежать и поймать ее не удалось.