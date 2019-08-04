Фото: застрявшую в трансформаторной будке в Ласнамяэ кошку удалось спасти

Дети прогуливались по Ласнамяэ, когда услышали жалобное мяуканье, доносящееся из трансформаторной будки.

решили позвонить квартирному товариществу, но найденный через Google номер телефона уже не существует, а Таллиннский приют для животных на Пальяссааре не отреагировал на их звонок.

Сообщение о случае появилось в Facebook-группе "Ищу совета". Живущие рядом люди, прочитав пост, вышли на улицу, чтобы помочь животному.

Спасательный департамент получил сообщение в 23.30 и прибыл на место происшествия. Спасатели открыли дверь трансформаторной будки и выпустили кошку на волю. Та бросилась бежать и поймать ее не удалось.