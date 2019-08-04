Боитесь брать слепого кота? В Таллиннском приюте доказали, что все коты одинаковые

Зачастую люди боятся брать домой слепых котов, потому что считают, что те менее активные или что с ними будет тяжело играть. Таллиннский приют опубликовал видео, разоблачающее миф о том, что слепые коты отличаются от зрячих.
В Facebook-группе МТЮ Поможем животным вместе было опубликовано видео, как играют со слепым котом, попавшим в Таллиннский приют для животных. Сразу и не скажешь, что кот слепой: он активный и прекрасно может ориентироваться в пространстве, охотясь за игрушкой, даже без глаз.
Видео можно посмотреть здесь.
Этот кот по кличке Мир лишился зрения вследствие запущенной болезни.
Его глаза загноились. В таком состоянии он попал в Таллиннский приют для животных, как сообщает его руководитель Лариса Козырева на той же Facebook-странице. Ему была проведена операция в начале июля, в итоге кот остался слепым, но от этого не потерял вкуса к жизни.
Более недели назад он обрел новый дом. Он оказался очень ласковым и активным котом, сообщает его хозяйка.
Козырева призывает людей не боятся заводить слепых или полуслепых животных, потому что они «такие же, как и все остальные».