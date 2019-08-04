Боитесь брать слепого кота? В Таллиннском приюте доказали, что все коты одинаковые

В Facebook-группе МТЮ Поможем животным вместе было опубликовано видео, как играют со слепым котом, попавшим в Таллиннский приют для животных. Сразу и не скажешь, что кот слепой: он активный и прекрасно может ориентироваться в пространстве, охотясь за игрушкой, даже без глаз.

Видео можно посмотреть здесь.

Этот кот по кличке Мир лишился зрения вследствие запущенной болезни.

Его глаза загноились. В таком состоянии он попал в Таллиннский приют для животных, как сообщает его руководитель Лариса Козырева на той же Facebook-странице. Ему была проведена операция в начале июля, в итоге кот остался слепым, но от этого не потерял вкуса к жизни.

Более недели назад он обрел новый дом. Он оказался очень ласковым и активным котом, сообщает его хозяйка.