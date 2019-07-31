Сезон охоты начинается: эстонские охотники смогут убить до 69 медведей

Больше всего за сезон, который будет продолжаться до конца октября, департамент окружающей среды допускает отстрел медведей в Ида-Вирумаа - 10. В Ляэне-Вирумаа и Йыгевамаа можно будет отстрелять 1 по 9 медведей, в Тартумаа восемь, в Ярвамаа шесть, а в Рапламаа пять.

В Харьюмаа, Пярнума и Вильяндимаа допустимо отстрелять по четыре медведя, в Пыльвамаа три, а в Валгамаа одного медведя. На Хийумаа и Сааремаа, а также в Вырумаа и Ляэнемаа медведей стрелять в этом сезоне нельзя.

По сообщению департамента, в этом сезоне охоты на медведя охотники смогут отстрелять на восемь особей больше, чем в прошлом году. Бурый медведь является видом, охота на который разрешается в целях избежания нанесения им ущерба в регионе.

По сообщению департамента, в Эстонии осенью прошлого года насчитывалось почти 750 медведей. Популяция находится в очень хорошем состоянии.

Одним из показателей благополучия вида является численность семей с медвежатами. В 2017 году в Эстонии были зарегистрированы в общей сложности более 80 таких семей. В длительном периоде показатель указывает на стабилизацию восстановления численности вида, отметил департамент окружающей среды. Кроме выросшего числа медведиц последние три года отмечается и увеличение средней семьи до численности поголовья в 2,15-2,58. раньше показатель равнялся 2,1. Отстрел медведицы, имеющей медвежат, охотничьими правилами запрещен.

По состоянию на конец июля медведи разбили 252 пчелиных улья, это на сто больше, чем в прошлом году, на одном из хуторов медведи повредили 82 силосные упаковки. В этом году дано и одно специальное разрешение на отстрел вне охотничьего сезона в связи со значительным нанесенным медведем ущербом продолжительное время в густонаселенном районе.