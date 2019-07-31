Американский стаффордширский терьер. Иллюстративное фото ФОТО: gerbal.net

Правительство РФ учредило перечень опасных пород собак. Его состав несколько месяцев был предметом торга чиновников и кинологов. В итоговой версии оказались породы, некоторые из которых формально не существуют, а другие в России почти не встречаются, сообщает Би-Би-Си.

Постановление о перечне "потенциально опасных собак" было утверждено правительством 29 июля и подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым. В документе указаны 13 пород, "в генетике которых заложены качества агрессии и силы".

С 1 января 2020 года выгул таких собак без намордника и поводка запрещается, исключая случаи, когда питомец находится на огороженной территории своего владельца. Кроме того, владелец таких собак должен устанавливать предупреждающую табличку на своем участке.

Однако, как обнаружила Русская служба Би-би-си, часть пород из перечня указана с ошибками, а другие можно считать несуществующими, так как их не признают крупнейшие мировые федерации. Из-за этого неясно, как список будут применять к конкретным животным, которые живут в России.

Амбульдог, гуль дог и Акбаш

Например, третьим номером в списке значится порода "амбульдог". Предположительно, под ней подразумевается "американский бульдог". Именно такое название указано в перечне пород, которые признает Российская кинологическая федерация (РКФ).

Международная кинологическая федерация и крупнейший кеннел-клуб США не признают породу "американский бульдог" из-за разделения стандарта породы на два отдельных типа.

Нынешний список - это уже второй вариант перечня опасных пород. Первую версию обсуждали еще в марте, тогда МВД включило в него перечень из 69-ти пород.

В первоначальном расширенном списке МВД присутствовали и "американский бульдог" и "амбуль", говорит Би-би-си эксперт РКФ Евгений Цигильницкий, участвовавший в обсуждении перечня. Он признает, что формально породы "амбуль" не существует.

"Я указывал в своих пояснениях, что американский бульдог и амбуль - это одно и то же. Оставили амбуля в итоге. В жизни оно в ходу, но в документах на собаку такое название, конечно, не укажут", - говорит он

Евгений Ерусалимский, интернациональный эксперт по всем породам и первый президент РКФ, тоже считает такое называние "некорректным". "Кроме того, у этой породы существует два разных типа. Непонятно, какой именно имеется в виду в документе", - говорит он.

Под 11-м номером списка значится питбульмастиф. По словам экспертов, под такой породой может подразумеваться метис, образовавшийся в результате скрещивания американского питбультерьера и бульмастифа или другой мастифообразной собаки.

При этом такая порода не признана ни одной из крупнейших федераций - у нее нет стандарта, такое название не будет значиться в документах на животное.

"Встретить питбульмастифа на улице нельзя, - объясняет глава Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко. - Можно придумать и сказать, что у тебя собака такой породы. Но сказать можно все, что угодно - формально такой породы просто нет".

Есть в списке и "северокавказская собака". Официально такой породы тоже не существует. Предположительно, эксперты подразумевали под ней кавказскую овчарку, которую признают все крупнейшие организации, и ее метисов.

"Северокавказских собак держит [глава Чечни Рамзан] Кадыров, их используют для боев", - уверяет Цигильницкий. Но в СМИ собаки Кадырова, в том числе, его любимый пес по кличке Тарзан, фигурируют именно как "кавказские овчарки".

Еще одна порода из перечня - "гуль дог". Предположительно под ней имеется в виду пакистанская порода гуль донг (также известная как пакистанский или индийский бульдог). Такие собаки появляются в результате скрещивания других местных пород - гулл терьера и булли кутта (тоже есть в перечне правительства). Ни одна из этих пород не признана крупнейшими федерациями, в том числе и российскими.

Корреспонденту Би-би-си не удалось найти написание "гуль дог" ни в русскоязычных, ни в англоязычных источниках. Насколько велико поголовье таких собак в России, неясно. Российские СМИ в заметках о постановлении правительства назвали породу именно "гуль донгом".

Еще одна не признанная ни российской, ни крупнейшими мировыми федерациями порода - американский бандог. Фактически это метис американского питбультерьера и (или) американского стаффордширского терьера с неаполитанским мастиффом. Четкого стандарта, по которому собаку можно было бы определить именно как бандога, не существует.

В перечне можно также найти породу "бэндог". Но такой породы также нет в перечне кинологических ассоциаций. Один и тот же метис может называться "бандог" или "бэндогги". Но что такой "американский бандог" и чем он отличается от просто "бэндога", остается неясным.

Официального признания не имеют ни алапахский бульдог, ни турецкая овчарка Акбаш, которые тоже есть в списке.

Перечень также содержит два пункта, касающихся гибридов волков. Волкособ - это не порода, а фактически гибрид волка и собаки, выведенный в Пермском институте внутренних войск из волков и немецких овчарок. Этот проект был закрыт.

"Мифические драконы"

Кроме "амбуля" с некорректным названием в списке правительства фактически нет собак, породы которых официально признаются в России.

На собак из перечня пород РКФ выдается официальная родословная, племенная работа контролируется специалистами. Кроме того, для каждой породы существует детальный закрепленный стандарт, позволяющий отличить одну собаку от другой.

В изначальном расширенном списке МВД тоже были несуществующие породы, такие как "грецкая овчарка" и "овчарка Дауфмана". Последнюю породу якобы выводили в нацистской Германии для охраны концлагерей.

Помимо них в предыдущей версии перечня были и официально признанные и распространенные породы собак, содержание которых периодически становится предметом дискуссий: доберман-пинчер, кане корсо, немецкая овчарка, ротвейлер, аргентинский дог, среднеазиатская овчарка (также известна как алабай) и другие.

В СМИ можно найти упоминания о случаях, когда собаки этих пород нападали на людей. Но в финальный список правительства никто из них не попал. При этом обнаружить новости о нападении на россиян собак из нового списка (кроме американских бульдогов) Би-би-си не удалось.

"В каком-то смысле постановление защищает породистых собак, - говорит Борисенко. - Нужно было принять какой-то список, это сделали, но включили туда каких-то мифических драконов".

При этом, по словам Борисенко, большой вопрос, кто будет заниматься идентификацией породы. "Если это делает не специалист, а, например, участковый, он любую большую собаку опишет как северокавказскую собаку или бульмастифа", - предполагает она.

Смысл у списка существует, считает Ерусалимский: "Он состоит в том, чтобы не погубить отечественное поголовье. Ряд пород составляют нашу гордость. Это относится и к собакам, которых сначала вовсе не собирались держать в городских квартирах, например, русском черному терьеру" (первоначально эта признанная РКФ И МКФ порода была в списке МВД).

Ерусалимский также отметил, что любая крупная собака, вне зависимости от каких-либо списков, должна гулять только на поводке.

Помеси, которые перечислены в списке, действительно представляют угрозу, говорит эксперт: из-за отсутствия стандартов невозможно контролировать ни их количество, ни качество племенной работы. При этом вопрос о том, как перечень пород, у большинства из которых нет официального статуса, будет применяться на практике, пока лежит в "области предположений", считает он.

"Моя позиция как кинолога заключается в том, что список опасных пород не сильно отличается от фашистских списков неполноценных людей, - говорит помогавший составлять список Цигильницкий. - Списки - это мода. Англичане придумали, что есть опасные породы, и составили. Закон требовал список, теперь он тоже есть".

На вопрос о том, не является ли принятый перечень саботажем, ведь юридически идентифицировать любую провинившуюся собаку породой из списка правительства почти невозможно, эксперт ответил: "Признанные породы не могут быть опасными. Признать их таковыми - это как принять закон о бомбежке Воронежа. Нужен ли нам закон, по которому половина собак в стране может попасть на штраф? Я считаю, что нет".

Список действительно защищает породистых собак и бьет по фантомным породам, идентифицировать которые почти невозможно, соглашается Татьяна Филонюк, владелица питомника стаффордширских бультерьеров. При этом, по ее словам, дискуссия об "опасных породах" в корне не верна - она подменяет разговор об ответственном владении: "Нет опасных и безопасных пород, это вообще неправильный термин. Есть безответственные владельцы. Нужны не списки, нужна персональная ответственность человека".

"Мы против перечня опасных пород, но если без этого нельзя, то хорошо, готовы считать потенциально опасными только гибридов, так как по ним практически нет истории поведенческой. Потому что собаку делают опасной люди, - сказал Би-би-си сенатор и собаковод Андрей Клишас. - Можно любую породу воспитать опасной и любую собаку сделать дружелюбной к людям. Пород опасных не бывает".

Если же считать, что потенциально опасные породы вообще существуют, то "правительство приняло очень взвешенное и разумное решение", добавил Клишас: "В списке МВД было 13, потом стало больше, потом они вернулись к 13-ти. Так получилось, потому что здравый смысл у всех победил".

Появление в списке опасных пород, которые в перечне РКФ отсутствуют, сенатор объяснил тем, что "есть много непризнанных пород".

"Это анекдот"

По словам Филонюк, заводчики, работающие в системе РКФ, предлагали вообще отказаться от идеи списка. В итоге перечень приняли, но в него в основном вошли гибриды, которые мало распространены в России, говорит Филонюк: "Наверное, если искать в интернете, могут вылезти какие-то картинки. Но список непонятный. Потому что вся платформа закона непонятная".

Тем временем в группах собачников в соцсетях перечень правительства восприняли как победу.

"У меня двойственные чувства: с одной стороны, я рада что моя порода из списка исчезла, с другой, я надеюсь, что законы в России в действительно жизненно необходимых сферах пишутся и принимаются не так!" - написал пользователь одной из крупнейших кинологических групп, намекая на проблемы с юридическим статусом перечисленных пород.

"Я вообще ни одной собаки из этого списка не видела", - растерянно отметила одна из участниц группы

"Это потому, что они очень опасны, и от людей их держат подальше, чтоб не пугать!" - пошутил в ответ другой пользователь.