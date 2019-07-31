Фото: в Пыхьяской префектуре появился очаровательный четвероногий помощник

Бельгийская овчарка Квадро, которой в сентябре исполняется один год, жила со своей семьей недалеко от Дортмунда в Германии, но, к сожалению, ее хозяйка серьезно заболела. К этому времени Квадро уже прошла курс послушания, а также начальный курс по поиску наркотиков, и было заметно, что это одаренная собака, которая подходит для службы в полиции.