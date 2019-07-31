Фото: в Пыхьяской префектуре появился очаровательный четвероногий помощник

По правилам проводники в полиции получают себе напарника, когда четвероногому животному исполнилось два месяца. Но в это раз Пыхьяская префектура взяла себе замечательного щенка-подростка, о чем сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.
Бельгийская овчарка Квадро, которой в сентябре исполняется один год, жила со своей семьей недалеко от Дортмунда в Германии, но, к сожалению, ее хозяйка серьезно заболела. К этому времени Квадро уже прошла курс послушания, а также начальный курс по поиску наркотиков, и было заметно, что это одаренная собака, которая подходит для службы в полиции.
Собаки из домашнего питомника Квадро уже работают в Эстонии, и питомник знал, что эстонская полиция ищет новую собаку. Проводник Регина была готова забрать Квадро на воспитание и привезти из Германии в новый дом.
После короткого знакомства Регина охарактеризовала нового члена команды как очень дружелюбную собаку, которая хорошо социализирована. «У нее хороший нос и очень сильное обоняние», - добавляет проводник.
Вскоре Квадро начнет дополнительное обучение в Эстонии и в будущем будет искать наркотики и пропавших людей.