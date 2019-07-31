Ср, 31.07.2019
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  • В столичных торговых центрах действуют мошенники, собирая деньги для Таллиннского зоопарка

В столичных торговых центрах действуют мошенники, собирая деньги для Таллиннского зоопарка

Слоны в Таллиннском зоопарке. Иллюстративное фото.

ФОТО: Inari Leiman

В столичных торговых центрах действует мошенническая схема по сбору пожертвований для Таллиннского зоопарка. Вклад добросовестных людей может не дойти до животных, поскольку с зоопарком эта акция не согласована.

Мошенников можно узнать по сувенирам, которые они предлагают в качестве благодарности - при внесении пожертвования благотворители получают резиновый браслет с надписью «Good Will Save Life».

Таллинский зоопарк предупреждает, что благотворительная группа Tallinn Charity не представляет Таллиннский зоопарк, их деятельность не была одобрена зоопарком, и у них нет соглашения о сборе пожертвований. Это означает, что ваше пожертвование может никогда не дойти до зоопарка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ждём всех в наши ряды !)

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Безопаснее всего поддержать Таллиннский зоопарк, сделав пожертвование на банковский счет Таллиннской городской канцелярии или НКО «Общество друзей Таллиннского зоопарка».

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