В столичных торговых центрах действуют мошенники, собирая деньги для Таллиннского зоопарка

В столичных торговых центрах действует мошенническая схема по сбору пожертвований для Таллиннского зоопарка. Вклад добросовестных людей может не дойти до животных, поскольку с зоопарком эта акция не согласована.
Мошенников можно узнать по сувенирам, которые они предлагают в качестве благодарности - при внесении пожертвования благотворители получают резиновый браслет с надписью «Good Will Save Life».
Таллинский зоопарк предупреждает, что благотворительная группа Tallinn Charity не представляет Таллиннский зоопарк, их деятельность не была одобрена зоопарком, и у них нет соглашения о сборе пожертвований. Это означает, что ваше пожертвование может никогда не дойти до зоопарка.
Безопаснее всего поддержать Таллиннский зоопарк, сделав пожертвование на банковский счет Таллиннской городской канцелярии или НКО «Общество друзей Таллиннского зоопарка».