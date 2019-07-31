В столичных торговых центрах действуют мошенники, собирая деньги для Таллиннского зоопарка

Мошенников можно узнать по сувенирам, которые они предлагают в качестве благодарности - при внесении пожертвования благотворители получают резиновый браслет с надписью «Good Will Save Life».

Таллинский зоопарк предупреждает, что благотворительная группа Tallinn Charity не представляет Таллиннский зоопарк, их деятельность не была одобрена зоопарком, и у них нет соглашения о сборе пожертвований. Это означает, что ваше пожертвование может никогда не дойти до зоопарка.