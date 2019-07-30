Департамент окружающей среды ждет сообщений о медведях Поле и Проше

Департамент окружающей среды призывает людей проявить внимание и сообщать о замеченных молодых медведях, перешедших из России в Эстонию и бродящих по Валгамаа, поскольку зверей нужно поймать.
Департаменту известно, что в России начата подготовка документации на возвращение медведей, сообщила во вторник BNS пресс-служба Департамента окружающей среды.
Временное убежище молодым медведям Поле и Проша согласен предоставить Таллиннский зоопарк. Медведи воспитывались на российской биологической станции «Чистый лес», занимающейся реабилитацией оставшихся без родителей медвежат и их возвращением в природу.
На прошлой неделе российская организация защиты животных направила министру окружающей среды Рене Кокку письмо с просьбой сохранить жизнь пришедшим в Эстонию из-за границы медведям Поле и Проше и по возможности препроводить их обратно в Россию. Президент работающего в Петербурге общества защиты животных «Балтийская забота о животных» Елена Боброва отметила в отправленном Кокку письме, что с обеспокоенностью следит за поступающими из Эстонии новостями, в которых сообщаются о предполагаемых планах Эстонии застрелить еще до начала охотничьего сезона двух медведей, пришедших из России. По ее словам, медведи Поля и Проша уникальны в том смысле, что после возвращения в природу не разбежались, а держатся вместе, они лишь учатся самостоятельно выживать на воле, поэтому их можно часто видеть рядом с людьми. Президент общества защиты животных Боброва подчеркнула, что, несмотря на то, что они часто ходят в населенные пункты, медведи никогда ни к кому не проявляли агрессии.
«Мы бы очень хотели, чтобы вы сохранили жизни этим медведям, для этого их нужно направить через границу обратно в Псковскую область. Одной из возможностей может быть использование шумовых патронов, при помощи которых можно направить медведей обратно в Россию. Можно было бы усыпить медведей снотворным, а после доставить их в Россию», - предложила Боброва.
Медведи Поля и Проша пересекли эстонско-российскую границу в конце июня, после чего их часто видели рядом с людьми в Валгамаа.