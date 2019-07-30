Департамент окружающей среды ждет сообщений о медведях Поле и Проше

На прошлой неделе российская организация защиты животных направила министру окружающей среды Рене Кокку письмо с просьбой сохранить жизнь пришедшим в Эстонию из-за границы медведям Поле и Проше и по возможности препроводить их обратно в Россию. Президент работающего в Петербурге общества защиты животных «Балтийская забота о животных» Елена Боброва отметила в отправленном Кокку письме, что с обеспокоенностью следит за поступающими из Эстонии новостями, в которых сообщаются о предполагаемых планах Эстонии застрелить еще до начала охотничьего сезона двух медведей, пришедших из России. По ее словам, медведи Поля и Проша уникальны в том смысле, что после возвращения в природу не разбежались, а держатся вместе, они лишь учатся самостоятельно выживать на воле, поэтому их можно часто видеть рядом с людьми. Президент общества защиты животных Боброва подчеркнула, что, несмотря на то, что они часто ходят в населенные пункты, медведи никогда ни к кому не проявляли агрессии.