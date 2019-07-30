В Эстонии ожидается золотистая щурка

Если потепление климата будет продолжаться такими же темпами, то тогда в ближайшем будущем золотистая щурка сможет гнездоваться и в Эстонии, передает Rus.ERR со ссылкой на ERR Novaator.
В связи с потеплением климата многие виды птиц теперь обитают в более северных районах. Распространение золотистой щурки (Merops apiaster) до сих пор ограничивалось 21-градусной линией температуры, но поскольку сместилась сама температурная линия, то в последние десятилетия это вид был распространен или восстановлен в Центральной Европе к северу от 47 градусов широты.
По данным комитета по наблюдению за птицами Эстонского орнитологического общества, в последние десять лет в Эстонии все чаще видели и золотистую щурку. Тем не менее, разведение этого вида в Эстонии пока не было замечено.