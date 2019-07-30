В Эстонии ожидается золотистая щурка

В связи с потеплением климата многие виды птиц теперь обитают в более северных районах. Распространение золотистой щурки (Merops apiaster) до сих пор ограничивалось 21-градусной линией температуры, но поскольку сместилась сама температурная линия, то в последние десятилетия это вид был распространен или восстановлен в Центральной Европе к северу от 47 градусов широты.