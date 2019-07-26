В Финляндии обнаружили новый вид животного: оно сбежало из Эстонии

Единичного представителя нового для Финляндии вида засняли на камеру в Раутаваара.

"В этот период молодые шакалы отправляются исследовать территории и могут оказаться довольно далеко от дома, - комментирует Хенттонен. – По фотографии немецкие исследователи помогли нам опознать зверя, это наверняка именно шакал".

Еще в прошлом году Хенттонен высказал предположения, согласно которым глобальное потепление сделало бы возможным распространение популяции шакалов также в Финляндии в течение следующих десяти лет. Столь быстрое появление чужеродного для Финляндии вида не удивляет профессора.

"Этого следовало ожидать. Исследователю всегда нужно быть осторожным в своих прогнозах, однако в этом конкретном случае наши подозрения подтвердились. По слухам, в Юго-Восточной Финляндии шакалов замечали уже не раз, но это были неподтвержденные наблюдения", - говорит Хенттонен.

Согласно профессору, теперь можно с уверенностью говорить, что вид добрался до Финляндии – об этом свидетельствует сделанная в Раутаваара фотография.

Холодные зимы ограничивают ареол распространения шакала

Как говорят исследователи, шакал предпочитает теплую погоду и вряд ли выживет в условиях финской зимы. Очевидно, он проник сюда через Эстонию.

"Если климат потеплеет, зимы станут более мягкими, а толщина снежного покрова уменьшится, то у шакала появится небольшой шанс выжить в наших условиях", - оценивает исследователь.

Согласно ученому, шакал – относительно безвредный с точки зрения человеческой безопасности зверь. Шакал не отличается крупными размерами и обычно избегает человека. В то же время овцы, козы и домашняя птица могут пострадать от его зубов.

Новый вид, очевидно, начинает осваивать финскую территорию с побережья, однако до образования устойчивой популяции пока еще далеко. Шакалы хорошо приспосабливаются к новым территориям.