Пт, 26.07.2019

Поля или Проша? Читателя Rus.Postimees ждала внезапная встреча с медведем
Видео из Валгамаа!

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Читатель Олег поделился с редакцией Rus.Postimees видео, на котором запечатлен встретившийся ему вчера в Валгамаа медведь.

«Поля или Проша? Они опять в Валгамаа. Адрес просили не говорить, животные в принципе не агрессивные», - так Олег подписал свой видеоролик.

Как он уточнил по телефону, косолапый побродил по округе, для порядка встал на лапы, чтобы попугать снимавших его на камеры мобильных телефонов людей, а затем ушел в лес. Олег поговорил с местными жителями и те отмечают, что мишка захаживал и к ним - многие мусорные контейнеры перевернуты.

«Я позвонил в полицию, но там меня перенаправили по номеру 1313 в Инспекцию окружающей среды. Дежурный сказал, что бояться нечего, а чтобы медведь поскорее скрылся, можно пошуметь и покричать», - добавил читатель.

Напомним, что медведи Поля и Проша пересекли эстонско-российскую границу в конце июня, после чего их часто видели рядом с людьми в Валгамаа.

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