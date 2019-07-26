Поля или Проша? Читателя Rus.Postimees ждала внезапная встреча с медведем
Читатель Олег поделился с редакцией Rus.Postimees видео, на котором запечатлен встретившийся ему вчера в Валгамаа медведь.
«Поля или Проша? Они опять в Валгамаа. Адрес просили не говорить, животные в принципе не агрессивные», - так Олег подписал свой видеоролик.
Как он уточнил по телефону, косолапый побродил по округе, для порядка встал на лапы, чтобы попугать снимавших его на камеры мобильных телефонов людей, а затем ушел в лес. Олег поговорил с местными жителями и те отмечают, что мишка захаживал и к ним - многие мусорные контейнеры перевернуты.
«Я позвонил в полицию, но там меня перенаправили по номеру 1313 в Инспекцию окружающей среды. Дежурный сказал, что бояться нечего, а чтобы медведь поскорее скрылся, можно пошуметь и покричать», - добавил читатель.
Напомним, что медведи Поля и Проша пересекли эстонско-российскую границу в конце июня, после чего их часто видели рядом с людьми в Валгамаа.