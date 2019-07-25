Фото и видео: в сети эстонских рыбаков попалась огромная рыба

«Сначала просто сидели и не сводили глаз с него, - рассказывает Оксаар. – Одно было ясно: поймали рыбу всей своей жизни».

Затем они измерили рыбу, взвесили ее, сфотографировали и отпустили. Рыба была длиной 1,04 метра и весила 5,8 кг.

«Самые сильные эмоции испытали, когда выпускали осетра в море, - говорит Оксаар. – Поимка рыбы и поднятие на борт лодки – это одно чувство, а освобождение – совсем другое: в последнем случае испытываешь более приятные чувства».

Позднее, пересматривая видео, он заметил, что рыба будто поблагодарила рыбаков шлепком хвоста по воде и только через некоторое время уплыла.

Очень важно отпускать осетра в море, поскольку в Балтийском море запрещено убивать атлантических осетров. После этого Оксаар связался со специалистом по рыбам Центра охраны природы Эстонии Меэлисом Тамбетсом, который смог рассказать о рыбе по ее маркировке.

Эта рыба была выпущена в латвийскую реку Даугава в 2015 году.

«Связался с латвийскими коллегами, которые сообщили, что в 2015 году вес этой рыбы был почти 150 граммов, что означает, что за относительно короткий промежуток времени рыба значительно прибавила в весе, - рассказывает Тамбетс. – Коллеги сказали, что такого большого осетра, отпущенного в воду с их отметкой, раньше в море не ловили».

Тамбетс подчеркнул, что осетры являются аборигенами Балтийского моря, но стали здесь редкостью - популяция сокращается, поэтому этот вид под защитой и вот уже 15 лет польские и немецкие рыбоводы работают над восстановлением численности самой крупной рыбы в Балтийском море. Для этого икру инкубируют, выращивают рыб и выпускают их в открытые воды.