Российские защитники животных просят эстонского министра не убивать перешедших границу медведей

Президент работающего в Петербурге общества защиты животных «Балтийская забота о животных» Елена Боброва отметила в отправленном Кокку письме, что с обеспокоенностью следит за поступающими из Эстонии новостями, в которых сообщаются о предполагаемых планах Эстонии застрелить еще до начала охотничьего сезона двух медведей, пришедших из России.

«Эти медведи пришли с торопецкой биологической станции «Чистый лес», который занимается реабилитацией оставшихся без родителей медвежат и их возвращением в природу. Этих медведей зову Поля и Проша. Они уникальны в том смысле, что после возвращения в природу не разбежались, а держатся вместе. Они лишь учатся самостоятельно выживать на воле, поэтому их можно часто видеть рядом с людьми», - написала Боброва.

Президент общества защиты животных подчеркнула, что, несмотря на то, что они часто ходят в населенные пункты, медведи никогда ни к кому не проявляли агрессии.

«Мы бы очень хотели, чтобы вы сохранили жизни этим медведям, для этого их нужно направить через границу обратно в Псковскую область. Одной из возможностей может быть использование шумовых патронов, при помощи которых можно направить медведей обратно в Россию. Можно было бы усыпить медведей снотворным, а после доставить их в Россию», - предложила Боброва.

Пресс-секретарь Министерства окружающей среды Марью Каазик сказала, что министерство пока не ответило российской организации, письмо сейчас только готовят.

По словам главного специалиста по охотничьему делу Департамента окружающей среды Марго Танника, сейчас в свете обращения России еще рано говорить, будут ли медведи убиты или появятся какие-то другие варианты: «Конечно, мы обсудим и возможность возвращения медведей в Россию».

Боброва сослалась и на новость от 12 июля о том, что был застрелен медведь, забравшийся на пасеку волостного старейшины Анья: «Он стал жертвой человеческой глупости».