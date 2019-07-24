Ср, 24.07.2019
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  • Смотрите видео: смелый медведь остановил движение в Валга

Смотрите видео: смелый медведь остановил движение в Валга

Смелый медведь остановил движение в Валга.

ФОТО: Printscreen с видео

Пользователь Facebook Handi Craft Estonia поделилась в социальной сети видео с заблудившимся в окрестностях Валга медведем, который остановил движение на шоссе, пишет Postimees.

Медведь переходил дорогу в нескольких километрах от Валга, и вместо того, чтобы дать деру и спрятаться в лесной чаще, хозяин леса с олимпийским спокойствием шагам рядом с машинами, позировал перед автомобилистами и с интересом разглядывал проезжающие мимо машины.

Активность медведей в Валгамаа в последние годы часто обсуждается. Вчера Postimees прислали видео с медведем, который переворачивал помойки в Соору. На прошлой неделе Валгамааский совет охотников сделал Департаменту окружающей среды предложение разрешить в особом порядке еще до начинающегося в августе сезона охоты застрелить пришедшего из России в Эстонию медведя, который пытается держаться слишком близко от людей, а в официальный период позволить охоту не на одного медведя, а на двух.

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