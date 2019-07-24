«Чайка унесла моего чихуахуа!»: людей просят следить за маленькими собаками

О произошедшем владельцы унесенного чихуахуа Гизмо сообщили в социальных сетях.

"Моя подруга во дворе развешивала белье, когда внезапно увидела, что приземляется чайка. Она взяла собаку в клюв и улетела",

- цитирует The Telegraph владелицу Гизмо Беку Хилл.

Чайка унесла собаку так далеко, что она пропала из поля зрения хозяев. Судьба Гизмо по-прежнему неизвестна. Хилл попросила о помощи в поисках собачки, а также упомянула, что ее шестилетняя дочь очень скучает по любимцу.

В поисках Гизмо в воскресенье, 21 июля, были проверены несколько садов, крыш зданий и дворов. Вскоре планируется распечатать листовки, чтобы проинформировать тех, кто не пользуется соцсетями. Владельцы собаки планируют искать ее, пока не найдут.

Представитель Королевского общества Великобритании по защите птиц выдвинул две версии, почему чайка напала на собаку.

Возможно, собака соприкоснулась с молодой чайкой, и большая ее защищала. Кроме того, возможно, что Гизмо стал просто жертвой птичьей охоты.

Орнитолог Питер Рок в интервью "Би-Би-Си" заявил, что произошедшее не удивляет его из-за внушительного размера чаек. Он также призвал владельцев маленьких собак не оставлять своих животных на улице одних, так как они могут стать пищей для более крупных животных.

Эксперты указывают, что чайки могут охотиться и на довольно больших животных, в частности, на голубей и уток.

И ранее были зафиксированы случаи, когда чайки нападали на небольших собак. В 2015 году в Девоне чайки убили чихуахуа, которая выбежала во двор через открытые двери.