Таллиннский зоопарк построит новую экспозицию с пещерой, туннелем и тропическим лесом

Туманный лес» станет современной и целостной экспозиционной зоной зоопарка, представляющей тропическую экосистему Юго-Восточной Азии. Она в том числе будет включать пещеру, туннель, теплицу, лес и террариум.

Работы поделены на четыре этапа. Срок первого — 1 января следующего года, второй должен быть завершен к 1 марта, третий к 1 августа, а четвертый — к 1 января 2021 года, сообщается в объявлении о тендере.

Нетто-оборот участника в сфере строительных работ за последние три финансовых года должен составлять не менее 7,9 млн евро за каждый финансовый год. Предложения принимаются до полудня 23 августа.