На камеру попала смертельная схватка медведя и лося на финской границе

Инцидент произошел в среду на границе России и Финляндии. Столкновение двух животных закончилось кровопролитием, когда медведь вцепился зубами в шею лося.

По словам начальника пограничного кордона Кайнуу Юсси Вутилайнена, такого ранее сотрудники не видели. Точное расположение камеры не уточняется.