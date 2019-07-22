На камеру попала смертельная схватка медведя и лося на финской границе

В объектив камеры пограничного кордона Кайнуу попала встреча медведя и лося, которая закончилась для последнего гибелью, пишет Postimees.
Инцидент произошел в среду на границе России и Финляндии. Столкновение двух животных закончилось кровопролитием, когда медведь вцепился зубами в шею лося.
По словам начальника пограничного кордона Кайнуу Юсси Вутилайнена, такого ранее сотрудники не видели. Точное расположение камеры не уточняется.
После гибели лося, медведь еще несколько раз возвращался к трупу, чтобы поесть. По словам пограничника, неизвестно, с чьей территории пришел медведь.