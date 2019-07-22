Десятки мертвых дельфинов выбросило на берег Исландии

18 июля группа американских туристов, отправившаяся на экскурсию на вертолете, заметила на побережье аномальное количество мертвых туш. У некоторых дельфинов были видны раны.

Одна из участниц экскурсии, Грета Карлсон (Greta Carlson), сняла произошедшее на видео и сообщила об инциденте властям города Стиккисхоульмюр. Она утверждает, что надеялась таким образом предотвратить подобные трагедии в будущем.

Морской биолог Эдда Элизабет Магнусдоттир (Edda Elísabet Magnúsdóttir) отметила, что стая дельфинов могла выброситься на берег по целому ряду причин. По одной из версий, животные сбились с курса из-за сильных течений, которые проходят в этом районе.