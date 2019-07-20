Видео и галерея: в Таллиннском зоопарке прошел День мороженого

Животным приготовили специальное мороженое, содержащее в замороженном виде подходящие для них продукты. Чтобы получить лакомство, им пришлось постараться и следить за этим было интересно. Животные должны были испытать свои навыки и в этом заключался смысл мероприятия - сделать повседневную жизнь зверей насыщеннее.