Видео и галерея: в Таллиннском зоопарке прошел День мороженого

Сегодня в Таллиннском зоопарке прошел День мороженого, проводящийся каждое лето. Мороженое ели не только взрослые и дети, лакомству радовались и животные, передает Lemmik.
Животным приготовили специальное мороженое, содержащее в замороженном виде подходящие для них продукты. Чтобы получить лакомство, им пришлось постараться и следить за этим было интересно. Животные должны были испытать свои навыки и в этом заключался смысл мероприятия - сделать повседневную жизнь зверей насыщеннее.
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