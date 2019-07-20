«Нормальный человек такого не сделает»: владельцы зверски убитой кошки ищут живодера

Прочитала эту статью и живущая по соседству семья Карпендер. Для них это не просто очередная ужасная история. Их черная кошка Минни несколькими днями ранее пропала. Не было сомнений, что жертвой жуткого преступления стала их любимица, пишет Järva Teataja.

Когда слезы высохли, семья решила не оставлять это просто так, а узнать, что произошло с семилетней кошкой и кто будет нести за это ответственность.

Отец семейства Райво Карпендер сказал, что они написали заявление в полицию, но получили ответ, что выяснить причину смерти животного не так просто. Стоимость необходимой экспертизы составляет несколько сотен евро и, видимо, не хочет государство там много тратить на одну погибшую кошку.

Неприятным сюрпризом для семьи Карпендер стало, что хотя Минни нашли мертвой 25 июня, животное еще на восемь дней оставили там лежать, пока из дома на Койдула, 45 не позвонили в полицию и не поинтересовалась, когда что-то сделают с животным.

Насколько известно Карпендерам, после этого полиция позвонили в местное самоуправление и сторож кладбища Кыргессааре получил распоряжение похоронить животное. Чтобы убедиться, что речь идет о Минни, Карпендер поинтересовался, где похоронили кошку и выкопал ее, а потом перезахоронил в своем саду.

Хотя вскрытие не проводили, Карпендер уверен, что Минни не съела яд, а ее убили каким-то более жестоким способом. Одна ее лапа была сломана. В то, что Минни попала под машину, тяжело поверить, поскольку если бы кошка лежала на дороге, ее бы сразу заметили.

По словам Карпендера, кошка далеко не уходила от дома, но на территории дома на улице Койдула, 47 она бывала часто. Там пустой дом, где она ловила мышей.

Карпендер признается, что много думал о том, что случилось с четвероногим другом их семьи. Хотя у них нет ни одного доказательства, как кошка умерла и потом оказалась проткнута колом, свое мнение насчет виновного у них все же есть.

Карпендер сказал, что жильцов дома на Койдула, 45 он не подозревает, поскольку говорил с ними и знает, что речь идет о порядочных людях.