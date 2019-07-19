«Их надо спасти»: жители Эстонии встали на защиту пришедших из России медвежат

Охотничий совет Валгамаа предлагает Департаменту окружающей среды в качестве исключения разрешить до августа (начало сезона) открыть охоту на пришедшего из России в Эстонию и бродящего среди людей молодого медведя, а также к разрешению на отстрел одной особи в официальный охотничий период добавить еще одного медведя. Эстонское общество защиты диких животных считает такое решение неприемлемым, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Специалист-охотовед Департамента окружающей среды Михкель Пастик сказал в среду BNS, что на двух пришедших из России и бродящих в Валгамаа среди людей медведей следует еще до начала официального сезона открыть охоту, поскольку они опасны. По его словам, Валгамааский охотничий совет решил в среду, что будет ходатайствовать об отстреле этих двух медведей.
Решение совета вызвало недовольство людей, которые обратились к защитникам животных с просьбой спасти медвежат.
Люди возмущены
Член правления Эстонского общества защиты диких животных Вирге Высуялг пообещала, что в сотрудничестве с другими союзами и обществами они будут бороться против решения начать охоту. «Мы это так просто не оставим», - сказала Высуялг, которая планирует убедить Департамент окружающей среды в безопасности животных. Она отметила, что окончательное решение все-таки выносит департамент.
Согласна требования по охоте Агенства окружающей среды, охотники в Валгамаа за начинающийся в августе охотничий сезон могут убить одного медведя. По словам Пастика, охотничий совет предлагает департаменту выдать разрешение на отстрел двух медведей, поскольку мародерства медведей участились.
С медведями встретилось много человек
За последние месяцы бурых медведей видели в Валгамаа два раза: 29 июня два медвежонка из Псковской области гуляли по городу Валга, а 10 июля один из них в 12 километрах от Валга в деревне Тыллисте зашел во двор дома.
На прошлой неделе поступили сообщения о встречах с медведями в Яаникесе, Соору и на шоссе вблизи Валга.
Такэе медведей последние недели видели вблизи латвийского города Валка. Недавно ехавший по дороге Валка-Тетва на велосипеде мужчина встретил двух медведей, один из которых проявлял особую смелость.