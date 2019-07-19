Страшное зрелище: рыба массово гибнет из-за недостатка кислорода

Эта грустная история о находящихся на грани жизни и смерти рыбах берет свое начало с входа в гавань, которую штормовой ветер заполнил песком. Это привело к тому, что морские ворота превратились в искусственное озеро и выход в Рижский залив оказался закрытым.

В течение нескольких дней порт Яагупи посетили инспекторы по окружающей среде, которые ознакомились с ситуацией. Тем не менее, ничего существенного для спасения рыб предпринято не было.

«Акватория порта Яагупи связана с Рижским заливом и туда впадает канал мелиоративной системы Пенукюла, - описал советник Инспекции по охране окружающей среды Химот Маран. - Из акватории порта в канал попало большое количество рыбы, часть из них умерла. Канал неглубокий, рыбы не могут плыть дальше и погибают».

В порту Яагупи гибнет рыба. ФОТО: Lilli Tölp

Причина нехватки кислорода - закупорка впускного канала, которая препятствует водообмену в акватории порта и способствует размножению водорослей. Поэтому содержание кислорода в воде уменьшается.

«По словам местных жителей, эта проблема наблюдается из года в год: в какой-то момент образуется затор, и рыбы ищут в канале насыщенную кислородом воду», - сказал Маран.

Инспекция по охране окружающей среды сообщила о сложившейся ситуации волостной управе Хяэдемеэсте в Яагупи. «Волостная управа организует очистку канала от мертвой рыбы и разработает методы, которые позволили бы восстановить водообмен в акватории», - добавил Маран.

Однако волостной старейшина Хяэдемеэсте Карель Тёлбил вчера после полудня был не в курсе проблемы. Ему она даже показалось невероятной, поскольку гавань была закрыта для лодок, чтобы рыбы могли там плавать. К сожалению, рыбы оказались не настолько умны.

В порту Яагупи гибнет рыба. ФОТО: Lilli Tölp

Волостной советник по окружающей среде Сигрид Каземетс была осведомленнее старейшины: она заявила, что немедленно обратится за советом к профессиональному рыбаку, чтобы спасти находящихся в опасности рыб.