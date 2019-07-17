Совет от Объединения орнитологов: что делать с найденными птенцами?

Прежде всего, нужно убедиться, что птенец действительно брошен. Многие птенцы уходят из гнезда до того, как становятся способны летать, но старшие птицы ходят их кормить. Поэтому, прежде всего, осмотрите птицу и попытайтесь понять, в каком она состоянии.

Признаки брошенного птенца:

птица вялая, движения медленные и неуклюжие;

глаза птицы полуоткрыты, или она не открывает глаза при прикосновении к ней;

при прикосновении птица кажется холодной;

птица сильно исхудавшая, и на животике нет характерных припухлостей;

птица слишком рано покинула гнездо и ее оперение явно недоразвито: большая часть перьев еще только пробивается, а потому часть туловища может быть голой.

Признаки здорового птенца:

птица двигается, пытается сбежать от человека;

глаза влажные и полностью открыты;

не дает себя схватить, издает громкие звуки и может обгадиться;

держа в руках, чувствуете, что птица теплая;

животик припухлый от частого питания.

Конечно, нельзя приносить птенцов домой. До того, как что-то предпринять с найденным птенцом, нужно подождать и проследить, не видно ли рядом с малышом его родителей. Для наблюдения подойдет отдаленное и скрытое место, поскольку если человек рядом, родители не подойдут к птенцу. Обычно достаточно пары десятков минут, чтобы взрослые птицы решились выйти и подойти к птенцу, чтобы покормить или остаться рядом с ним.

Если по незнанию вы уже принесли птенца домой, то по возможности верните его на место обнаружения. Чаще всего так еще удается спасти жизнь птице. Если здоровым птенцам могут угрожать кошки или собаки, то поищите ему поблизости место, куда домашние животные не заберутся.

Если вы уверены, что найденный птенец все же был брошен или травмирован, и вы считаете, что ему обязательно нужна помощь, позвоните по номеру 1313 и попросите о помощи. Также консультации и помощь дает расположенное в Рапла MTÜ Imeloomade Selts (телефон 5813 0333, sibelle.lee@hotmail.com, www.facebook.com/metsloomakeskus/).