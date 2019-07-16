В водах Британии была замечена медуза размером с человека

Биолог Лиззи Дейли занималась дайвингом в рамках благотворительной кампании Wild Ocean Week (Неделя Дикого Океана). Тогда она заметила медузу, которая была размером с нее. «Бочковые медузы такие огромные, поэтому всегда вызывают повышенный интерес», — подметил исследователь морской фауны Руперт Кирквуд.

Ожидается, что найденное под водой гигантское существо вы несет на берег летом или осенью.