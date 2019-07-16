Вт, 16.07.2019
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Медуза размером с человека была замечена в водах Британии

Медуза подобного вида не опасна для людей.

ФОТО: Twitter: @dalylizzie

В прибрежных водах английского графства Корнуолл дайверы обнаружили аномально большую бочковую медузу. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на таблоид The Mirror.

Биолог Лиззи Дейли занималась дайвингом в рамках благотворительной кампании Wild Ocean Week (Неделя Дикого Океана). Тогда она заметила медузу, которая была размером с ее тело. «Бочковые медузы такие огромные, поэтому всегда вызывают повышенный интерес», — подметил исследователь морской фауны Руперт Кирквуд.

Ожидается, что найденное под водой гигантское существо вымоет на берег летом или осенью.

Бочковая медуза может достигать 90 сантиметров в диаметре и весить до 35 килограммов. Этот вид медуз не представляет опасности для человека.

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