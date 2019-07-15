Пн, 15.07.2019
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  • Фото: облюбовавшая велосипед гадюка испугала женщину-садовода

Фото: облюбовавшая велосипед гадюка испугала женщину-садовода

Pildistamine äratas hetkeks siu tähelepanu, fotograaf aga tegi silmavärvi järgi kindlaks, et tegemist on emase isendiga.

ФОТО: Helen Parmen

В субботу в Синди работавшая в саду женщина к своему удивлению обнаружила гадюку, проявившую повышенный интерес к велосипедному колесу. Здешние садовые участки находятся на границе с болотом Ланксааре, и пресмыкающиеся тут не редкость, пишет Postimees.

По словам Хелен Пармен, ужи встречаются ей нередко, а вот гадюк в своем саду она до сих пор не встречала. "Конечно, на велосипеде никто до сих пор не грелся, скорее сразу бросались под ноги".

Ootamatu külaline otsis sooja kohta.

ФОТО: Helen Parmen

При ближайшем рассмотрении женщина убедилась, что ее сад посетила молодая самка гадюки: об этом свидетельствовал красный цвет глаз, который отличает самок от черноглазых самцов рептилий.

Увлекающаяся фотографией Хелен успела запечатлеть гостью. Через некоторое время согревшаяся на теплом металле змея продолжила свой путь.

Mugavalt päikesevannis aega surnuks lööv rästik on kindel vargalukk.

ФОТО: Helen Parmen

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