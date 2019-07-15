Фото: облюбовавшая велосипед гадюка испугала женщину-садовода

В субботу в Синди работавшая в саду женщина к своему удивлению обнаружила гадюку, проявившую повышенный интерес к велосипедному колесу. Здешние садовые участки находятся на границе с болотом Ланксааре, и пресмыкающиеся тут не редкость, пишет Postimees.
По словам Хелен Пармен, ужи встречаются ей нередко, а вот гадюк в своем саду она до сих пор не встречала. "Конечно, на велосипеде никто до сих пор не грелся, скорее сразу бросались под ноги".
При ближайшем рассмотрении женщина убедилась, что ее сад посетила молодая самка гадюки: об этом свидетельствовал красный цвет глаз, который отличает самок от черноглазых самцов рептилий.
Увлекающаяся фотографией Хелен успела запечатлеть гостью. Через некоторое время согревшаяся на теплом металле змея продолжила свой путь.