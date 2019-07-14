Полиция застрелила лося в центре Хельсинки

БарбосПолиция застрелила лося в центре ХельсинкиПолиция застрелила лося в центре Хельсинкиrus.postimees.ee 14 июля 2019, 14:39Лось. Иллюстративное фото.ФОТО: Caro / Andreas Muhs/Caro / Andreas Muhs/ScanpixПолиция Хельсинки сообщает в Твиттере, что рано утром в субботу в центре Хельсинки пришлось застрелить лося, передает Yle.Животное было убито на перекрестке улиц Fabianinkatu и Yliopistokatu.Полиции неизвестно, как лось оказался в самом центре столицы.Дикие животные иногда забредают в жилые районы. Неделю назад в столичном Каннелмяки лосенок врезался в дверь многоэтажного здания. животноелосьполициясубботахельсинки