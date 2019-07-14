Вс, 14.07.2019
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Полиция застрелила лося в центре Хельсинки

Лось. Иллюстративное фото.

ФОТО: Caro / Andreas Muhs/Caro / Andreas Muhs/Scanpix

Полиция Хельсинки сообщает в Твиттере, что рано утром в субботу в центре Хельсинки пришлось застрелить лося, передает Yle.

Животное было убито на перекрестке улиц Fabianinkatu и Yliopistokatu.

Полиции неизвестно, как лось оказался в самом центре столицы.

Дикие животные иногда забредают в жилые районы. Неделю назад в столичном Каннелмяки лосенок врезался в дверь многоэтажного здания.

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