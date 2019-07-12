Пт, 12.07.2019
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  • Видео: соседский пес прогнал со двора дикого медведя и защитил детей

Видео: соседский пес прогнал со двора дикого медведя и защитил детей

ФОТО: Facebook

В американском штате Нью-Джерси домашняя собака выгнала со двора соседского дома дикого медведя. Хозяин участка опубликовал запись с камеры видеонаблюдения на своей странице в Facebook.

«В следующий раз, как увижу собаку моих соседей, накормлю ее стейком. Он отличный пес и часто забегает к нам, чтобы приглядеть за детьми. А сейчас он позаботился об их безопасности», — написал Марк Стинциано, сопроводив пост видеозаписью, передает Lenta.ru.

На кадрах видно, как медведь темного окраса встает на задние лапы и снимает кормушку для птиц во дворе жилого дома. Затем животное принимается есть упавшие на землю зерна. На последних секундах видео на зверя набрасывается домашний пес по кличке Райли и бесстрашно прогоняет непрошеного гостя. Медведь не сопротивляется и быстро покидает участок.

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