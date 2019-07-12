Видео: соседский пес прогнал со двора дикого медведя и защитил детей

«В следующий раз, как увижу собаку моих соседей, накормлю ее стейком. Он отличный пес и часто забегает к нам, чтобы приглядеть за детьми. А сейчас он позаботился об их безопасности», — написал Марк Стинциано, сопроводив пост видеозаписью, передает Lenta.ru.