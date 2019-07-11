Фото: котят в заклеенной коробке бросили в парке на произвол судьбы

Директор Вильяндиского приюта для бездомных животных Сийри Мянгли говорит, что в заклеенной скотчем коробке было восемь котят: возраст одних шесть недель, других - четыре. У них вирус герпеса, насморк и гноятся глаза. Теперь им закапывают капли четыре раза в день. «Когда глаза придут в норму, сможем приступить к нейтрализации паразитов, вакцинации и чипированию», - говорит Мянгли, добавив, что котятам можно будет начать искать новый дом через месяц.

К сожалению, животных часто здесь оставляют. «Каждый год в этом парке оставляют щенков или котят, - сказала Мянгли. – Например, как-то оттуда принесли пакет со щенками. В прошлом году там обнаружили котят, которые пищали на весь парк, а сами не могли еще двигаться».

Котята были в заклеенной скотчем коробке. ФОТО: Gerthrud Grents

Для приюта пик сезона наступает летом, когда туда попадает много животных, особенно кошек. На данный момент в Вильяндиском приюте зарегистрировано шесть собак и 111 кошек, которые ищут новый дом. «Это нормально для лета, наш рекорд был 157 кошек», - уточняет Мянгли. По ее словам, многие кошки летом все же находят новых хозяев и осенью ситуация становится более спокойной.

Мянгли сказала, что если человек приходит в приют с пометом щенков или котят, его, конечно, не оставляют наедине с проблемой и предлагают различные варианты ее решения. Если возраст животных позволяет и в приюте есть место, животных заберут. «Наше пожелание: если котятам около месяца, дайте матери вырастить и выкормить их еще два месяца – котята будут здоровее и сильнее».