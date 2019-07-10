Пожар в Тапа: спасателям пришлось реанимировать крупную собаку

В 8:55 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме, где из одной квартиры валил дым. К моменту прибытия на место спасателей горела квартира на втором этаже.

Спасатели вошли в задымленную квартиру и вынесли оттуда находившуюся без сознания крупную собаку. Спасатели вместе с владельцем собаки привели пса в чувство.

Владельца квартиры скорая помощь доставила на медосмотр в больницу, собаку полицейские отправили к родственникам потерпевшего.

Дымовой датчик в квартире отсутствовал. Пожар потушили к 10:04. В квартире горела прихожая, остальные помещения пострадали от воды и дыма.