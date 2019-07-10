В Таллиннском зоопарке умер 32-летний шимпанзе Пино

Здоровье самца шимпанзе ухудшилось после Ивановой ночи. После комплексного исследования у него диагностировали тяжелую форму сердечной недостаточности, в результате чего была также нарушена работа почек и печени.
Врачи пытались стабилизировать состояние животного в течение 17 часов, однако 9 июля в 15:30 Пино умер, передает rus.err.ee.
32 года - относительно пожилой возраст для шимпанзе.
Пино родился в амстердамском зоопарке 24 июня 1987 года, а в 1994 году его перевезли в Таллинн, где он прожил 25 лет.