Жительница Ласнамяэ неделю мучила собаку с открытым переломом лапы

Миниатюрная собачка трясется под одеялом и украдкой поглядывает по сторонам: «Где я? Почему я здесь? Где моя хозяйка? Почему так болит лапа?» О восьмилетней Шарлотте спасателям животных сообщила ее хозяйка Диана.

По словам Дианы, ее собака попала под машину в ласнамяэской канаве, и теперь странно держит лапу. На вопрос защитников животных, когда произошло несчастье, хозяйка ответила: «На прошлой неделе». Собаке пришлось ждать так долго потому, что у хозяйки, как она говорит, не было необходимых на лечение средств: «Я искала деньги, чтобы отвезти ее к врачу, но не нашла. Теперь я готова отказаться от Шарлотты, потому что не могу обеспечить ей лечение».

Члены группы по спасению животных объяснили Диане, что отсутствие финансов не является причинной для отказа от собаки и обязательно найдется другой вариант. «Нет-нет-нет! Я переезжаю в Россию, и не могу взять ее с собой. Я отдам ее в группу по спасению животных, потому что слышала о вас много хорошего», - была высказана вторая причина отказа.

«Я не понимаю таких вещей, но всего и не понять. Так у нас оказалась эта крошечн ая, невероятно милая синеглазая старушка. Немедленный врачебный осмотр подтвердил перелом лапы», - написал защитник животных Хейки Валнер в своем блоге. У ветеринара выяснился и тот факт, что состояние травмы ухудшилось. Но, к счастью, по словам врача Виймсиской клиники Андруса Алласа, лапку Шарлотты еще можно вылечить.

Прогнозируемый счет вместе с наблюдением составит около 1000-1400 евро и тут спасателями животных требуется помощь хороших людей.

Если вы хотите оказать собачке помощь, это можно сделать, отправив деньги на счет:

Loomapäästegrupp MTÜ

EE437700771003183318

Пояснение: «Charlotte raviks»

У НКО есть и телефонный номер для пожертвований, - 900 2323 – позвонив на который, можно пожертвовать 10 евро.

ФОТО: Heiki Valner / Loomapäästegrupp