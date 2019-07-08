Жительница Ласнамяэ неделю мучила собаку с открытым переломом лапы

Спасатели животных - Loomapäästegrupp MTÜ – поделились на своей странице в Facebook историей попавшей под машину крошечной Шарлотты, хозяйка которой от собачки отказалась. Теперь требуется помощь добрых людей, чтобы помочь Шарлотте двигаться без боли, пишет Postimees.
Миниатюрная собачка трясется под одеялом и украдкой поглядывает по сторонам: «Где я? Почему я здесь? Где моя хозяйка? Почему так болит лапа?» О восьмилетней Шарлотте спасателям животных сообщила ее хозяйка Диана.
По словам Дианы, ее собака попала под машину в ласнамяэской канаве, и теперь странно держит лапу. На вопрос защитников животных, когда произошло несчастье, хозяйка ответила: «На прошлой неделе». Собаке пришлось ждать так долго потому, что у хозяйки, как она говорит, не было необходимых на лечение средств: «Я искала деньги, чтобы отвезти ее к врачу, но не нашла. Теперь я готова отказаться от Шарлотты, потому что не могу обеспечить ей лечение».
Члены группы по спасению животных объяснили Диане, что отсутствие финансов не является причинной для отказа от собаки и обязательно найдется другой вариант. «Нет-нет-нет! Я переезжаю в Россию, и не могу взять ее с собой. Я отдам ее в группу по спасению животных, потому что слышала о вас много хорошего», - была высказана вторая причина отказа.
«Я не понимаю таких вещей, но всего и не понять. Так у нас оказалась эта крошечн ая, невероятно милая синеглазая старушка. Немедленный врачебный осмотр подтвердил перелом лапы», - написал защитник животных Хейки Валнер в своем блоге. У ветеринара выяснился и тот факт, что состояние травмы ухудшилось. Но, к счастью, по словам врача Виймсиской клиники Андруса Алласа, лапку Шарлотты еще можно вылечить.
Прогнозируемый счет вместе с наблюдением составит около 1000-1400 евро и тут спасателями животных требуется помощь хороших людей.
Если вы хотите оказать собачке помощь, это можно сделать, отправив деньги на счет:
Loomapäästegrupp MTÜ
EE437700771003183318
Пояснение: «Charlotte raviks»
У НКО есть и телефонный номер для пожертвований, - 900 2323 – позвонив на который, можно пожертвовать 10 евро.